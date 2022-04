Nach Bundesliga-Abstieg : Umworbener Coach Leitl will Greuther Fürth im Sommer verlassen

In welche Richtung geht es? Stefan Leitl will Greuther Fürth verlassen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Fürth Trainer Stefan Leitl hat die SpVgg Greuther Fürth in die Bundesliga geführt. Nach dem besiegelten Abstieg will er die Franken nun im Sommer verlassen. Hannover 96 wirbt um Leitl.

Trainer Stefan Leitl will Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth am Saisonende verlassen. „Wir werden nun alle Formalitäten klären“, erklärte am Mittwoch Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Leitl will den Tabellenletzten zusammen mit seinem Assistenten Andre Mijatovic im Sommer verlassen. Darüber habe das Duo die Vereinsführung informiert.