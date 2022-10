Nachh 2:2 gegen Rostock : Fürth entlässt Trainer Schneider

Fürth Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth zieht die Reißleine und trennt sich von seinem Trainer Marc Schneider. Der Schweizer hatte erst im Sommer den Job bei den Kleeblättern übernommen, in zwölf Spielen allerdings auch nur einen Sieg landen können.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich von Trainer Marc Schneider getrennt. Wie das Kleeblatt einen Tag nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock mitteilte, habe sich Schneider am Samstag beim Auslaufen von der Mannschaft verabschiedet, zunächst übernehmen die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training.

„Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen“, sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.