Vor Spiel am Samstag : Fünf Corona-Fälle bei Fußball-Bundesligist Greuther Fürth

Vor Spiel am Samstag

Enttäuschte Fürther beim Bundesligaspiel in Köln Anfang Oktober (Archiv). Foto: dpa/Marius Becker

Fürth Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth beklagt einen Corona-Ausbruch in seiner Bundesliga-Mannschaft. Nach Angaben von Trainer Stefan Leitl gibt es beim Kleeblatt fünf positive Fälle. Trotzdem kann das Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag stattfinden.

"Diese Spieler sind in häuslicher Quarantäne und hatten mit der Mannschaft keinen Kontakt mehr", sagte Leitl am Freitag, gab aber bezüglich der Partie beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Entwarnung: "Wir können spielen."