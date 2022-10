Vertrag bis 2024 : Zorniger wird neuer Trainer in Fürth

Fürths neuer Trainer Alexander Zorniger schaut sich auf der Tribüne in Heidenheim das Spiel an. Foto: dpa/Stefan Puchner

Alexander Zorniger wird neuer Trainer bei Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Wie die Franken am Sonntag nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim mitteilten, erhält Zorniger einen Vertrag bis Sommer 2024. Er wird Nachfolger von Marc Schneider, von dem sich die Fürther in der vergangenen Woche getrennt hatten. „Alexander Zorniger ist ein sehr erfahrener Trainer, mit einer klaren Philosophie, weiß aber auch, was in unserer aktuellen Situation gefragt ist“, sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi laut Mitteilung.