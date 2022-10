14. Januar 2018 In der Saison 2018/2019 trafen die beiden Teams am 18. Spieltag aufeinander. In der 34. Minute erzielte FC-Spieler Frederik Sörensen das 1:0. Rund 20 Minuten vor dem Ende traf der Gladbacher Raffael zum Ausgleich. Doch in der 96. Minute war es Simon Terodde, der die Kölner zum 2:1-Derbysieg schoss.