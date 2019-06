Infantino wieder Fifa-Präsident : Alles beim Alten

Aachen/Paris Gianni Infantino ist trotz zahlreicher Verstrickungen in Skandale und Mauscheleien zum Präsidenten des Weltverbands Fifa wiedergewählt worden. Auch Dank der Unterstützung des Deutschen Fußball-Bundes.

Es wird in diesen Tagen immer deutlicher, dass ein Riss durch die Gesellschaft geht. Die da oben, die da unten. Die Armen. Die Reichen. Die Bedürftigen. Die Empfänglichen. Die Mahnenden. Die Verdrossenen. Die Mächtigen betonen immer dann besonders eifrig, dass sie die Nöte der anderen verstanden hätten, wenn es einen Aufschrei gibt. Im Grunde geht aber alles immer munter weiter wie bisher. Und so hat es nun wirklich niemanden überrascht, dass Gianni Infantino aus dem schweizerischen Kanton Wallis, trotz zahlreicher Mauscheleien und Skandale zum Präsidenten des Weltverbands Fifa wiedergewählt worden ist. Es wurde nicht mal der Versuch gemacht, ein demokratisches Verfahren vorzuheucheln. Keine geheime Wahl, kein Fingerzeichen, Infantino wurde per Akklamation ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Seine Regentschaft ist so bis 2023 verlängert worden.

Info Fernsehrechte sichern der Fifa hohe Erträge Die Erträge der Fifa seit 2015 2015: 544 Mio. US-Dollar, 2016: 502 USD Mio., 2017: 734 USD Mio., 2018: 4,6 USD Milliarden. Insgesamt: 6,4 USD Milliarden. Erträge durch Rechte Fernsehrechte (49 Prozent), Marketingrechte (26), Hospitality-Rechte und Kartenverkauf (11), Lizenzrechte (9), Übrige Erträge (5).

Hernach war er mächtig ergriffen. „Danke an alle, die mich lieben, und alle, die mich hassen. Heute liebe ich jeden“, verkündete Infantino. Seine Freunde und seine Feinde vereinte er in der Gier nach Geld. 1,75 Milliarden US-Dollar sollen bis 2022 über verschiedene Programme an die Mitgliedsverbände fließen, die Fifa hat vor allem durch die Weltmeisterschaft 2018 2,75 Milliarden an Rücklagen aufgebaut. „Es sind beeindruckende Zahlen, die die Fifa präsentiert hat. Die Fifa steht wirtschaftlich auf sehr gesunden Füßen“, lobte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. „Es war ein eindeutiges Votum. Er geht gestärkt aus dem Kongress hervor.“

Diese Worte kommen tatsächlich von einem Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes. Jenem Verband, der ebenfalls versprochen hatte, sich ändern zu wollen. Es ist bisher weitestgehend beim Vorhaben geblieben. Im Prinzip ist alles beim Alten. Nur etwas anders. Es gibt zum Beispiel keinen gewählten Präsidenten mehr. Reinhard Grindel ist im Vergleich zu Infantino ein Waisenknabe, aber ein derartiges politisches Leichtgewicht gewesen, dass er nach eher läppischen Verfehlungen vom Hof gejagt wurde. Am Ende ist er über eine Uhr gestolpert, die er von einem Oligarchen geschenkt bekam. Für so etwas würde Infantino vermutlich morgens nicht mal aufstehen.

Foto: AFP/FRANCK FIFE Infos Alle Fifa-Präsidenten seit 1904.

Jedenfalls hat der DFB sich auferlegt, bis zum Herbst einen neuen Präsidenten zu finden. Die Strukturen sind bislang nicht mit größerem Eifer reformiert worden. Ein paar Stellschrauben, etwas Kosmetik, aber im Großen und Ganzen ist alles so geblieben. Der DFB war mal eine lange Zeit eine ziemlich große Nummer auf internationaler Bühne. Weil der DFB es mittels Geldgaben über seine zahlreichen Stiftungen verstand, in der Welt Werbung in eigener Sache zu machen. Die Fifa hat das Prinzip indes längst übernommen und wedelt mit deutlich größeren Beträgen herum. Es ist keine Erfindung der Neuzeit, Einfluss durch Zuwendungen zu bekommen. Der DFB konnte nicht mehr Schritt halten, weil hierzulande deutlich kritischer auf sein Gebaren geblickt wird, als das in vielen anderen Mitgliedsländern der Fall ist. Großereignisse werden aber schon lange nicht mehr an Nationen vergeben, die besonders schöne Sommermärchen schreiben, sondern die bereit sind, alle Forderungen der Fifa zu erfüllen.Der DFB schlingerte in den vergangenen Jahren hin und her. Mit der Zeit war er zusehends isoliert. Bei Infantino gab man sich lange betont kritisch, verzichtete aber auf einen Aufstand, der keine Mehrheit gefunden hätte. So spielt man brav mit. Kurz vor dem Fifa-Kongress hatte der DFB mitgeteilt, zwar nicht alles an Infantino toll zu finden, ihn aber dennoch unterstützen zu wollen.

Der DFB hat sein Stück vom Kuchen bekommen. 2024 wird die Europameisterschaft erneut in Deutschland ausgetragen. Da fällt es nicht weiter ins Gewicht, dass es zur WM 2006 noch immer ungeklärte Fragen gibt. Alles eine Frage der Zeit. Beim DFB verweist man darauf, sich ganz doll angestrengt zu haben, um für Aufklärung zu sorgen. Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Solange das Publikum mitmacht und nicht die Gefolgschaft verweigert, ist das sogar eine zumindest nachvollziehbare Taktik. Und es gibt wenig Grund daran zu zweifeln, dass der Fußball mittelfristig etwas von seiner Anziehungskraft verliert.