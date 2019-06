Zur zweiten Amtszeit geklatscht : Imperator Infantino bleibt Fifa-Präsident

Meinung Paris Gianni Infantino ist als Fifa-Präsident wiedergewählt worden. Der Schweizer inszeniert sich gern. Das zeigte auch der Kongress des Weltverbandes in Paris.

Die Wiederwahl von Gianni Infantino hätte kaum sinnbildlicher für die Fifa und ihren im Amt bestätigten Präsidenten sein können. Beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Paris wurde er - weil es keinen Gegenkandidaten gab - per Akklamation für eine zweite Amtszeit bis 2023 gewählt. Mit Applaus also. Wie einst Feldherren im Römischen Reich auf dem Schlachtfeld zum Imperator geklatscht wurden. Nur der Sound von „Seven Nation Army“ kam bei Infantino dazu. Zum bekannten Song der White Stripes betrat er die Kongress-Bühne.

Dem Antrag, die Fifa-Statuten dahingehend zu ändern, dass der Präsident mit Applaus gewählt werden kann, wurde erst am Mittwochvormittag von den 211 Mitgliederverbänden in Paris zugestimmt.

Seither herrscht Infantino im Fußball-Verband wie ein Sonnenkönig. Im Januar 2017 beschloss die Fifa auf seinen Wunsch, dass sogar 48 Länder in 16 Gruppen zu je drei Mannschaften an der WM teilnehmen werden.

Doch längst nicht alle seiner Ideen wurden durchgewunken. Kurzfristig auch die WM 2022 in Katar auf 48 Teams auszuweiten, scheiterte, seine Vorstellungen einer globalen Nations League und einer neuen Klub-WM platzten, und der Verkauf etlicher Rechte für 25 Milliarden Dollar an ein mysteriöses Konsortium - die Identität der Investoren verschweigt Infantino bis heute - wurden verhindert.

In Paris erklärte er trotz der gescheiterten Ausweitung: „Wir werden eine fantastische WM mit 32 Teilnehmern haben.“ Dass das Turnier seit der Vergabe 2010 an das Emirat unter katastrophalen Bedingungen zustande kommt, wurde erneut nicht adressiert. Gastarbeiter, die hauptsächlich aus Nepal, Bangladesch und Indien stammen, müssen auf den WM-Baustellen unter unwürdigen Umständen leben und arbeiten, häufig werden ihre Pässe eingezogen und Gehälter nicht oder verspätet ausgezahlt. Mehrfach kam es zu Todesfällen auf den Baustellen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch prangern die Situation seit Jahren an. Nach verdeckten Recherchen des WDR-Magazins „Sport inside“, musste die Fifa erstmals einräumen, dass es zu „Verstößen“ gegen das Arbeitsrecht in dem Wüstenstaat gekommen ist.