„Könnte Tote geben“ : Gewaltexzesse befeuern Debatte über Problemfans

Hamburg Die jüngsten Gewalt-Exzesse erschüttern den Fußball. Die Polizei hat nach den Corona-Beschränkungen bei einige Fangruppen „Nachholbedarf“ ausgemacht und befürchtet sogar Tote. Fanvertreter halten das für Populismus und setzen stattdessen auf Deeskalation.

Experten beobachten zwar, dass Teile der Ultras vermehrt Kampfsport trainieren und dadurch Kontakte knüpfen, die teils auch in die Hooligan- und Rockerszene reichen, Szenen wie bei den massiven Ausschreitungen am Rande der Europapokalspiele von Eintracht Frankfurt in Marseille und des 1. FC Köln in Nizza gelten in Deutschland aber als eher unwahrscheinlich. „Ich glaube nicht, dass sich so etwas wie in Nizza in Deutschland in einem Stadion abspielen könnte, weil unsere Sicherheitsbehörden da anders aufgestellt sind“, sagte Christos Katzidis, Präsident des Fußballverbands Mittelrhein und Polizeioberrat a.D., dem Deutschlandfunk.