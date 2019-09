Kommentar zu Gewalt im Fußball : Der DFB muss sich dem Irrsinn entgegenstellen

Meinung Duisburg Immer wieder kommt es auf Amateursportplätzen zu Gewalttaten. Die Verbände und Politik sind gefragt, endlich wirksam dagegen anzugehen.

Die da oben. Die da unten. Wenn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für Vielfältigkeit wirbt, dann sind das zunächst mal nicht mehr als Worte. Wichtige Worte, natürlich. Aber was kommt davon an der Basis an? Die Zahlen sprechen für sich.