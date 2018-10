Gerhard Delling hört Ende der Saison bei der ARD auf

Düsseldorf Gerhard Delling macht Schluss. Der Sportmoderator sein hört nach mehr als 30 Jahren bei der ARD auf. Das berichtet die „Bild“.

„Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen“, sagte der 59-Jährige der Zeitung. Er denke nun über die Entwicklung einer Fußball-App nach. „Und ich will noch ein Buch schreiben - vielleicht sogar einen Roman“, sagte Delling.