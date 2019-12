Geld und Moral im Sport : Warum sich Arsenal London nicht vor Mesut Özil stellt

Peking Mesut Özil bringt die chinesische Führung mit einem Tweet zur Lage der Uiguren gegen sich auf. Sein Verein FC Arsenal distanziert sich sofort. Es geht schließlich ums Geld. Ein Beispiel dafür, wie schwer der Umgang des Sports mit China ist.

Die heftigen Reaktionen in China auf die kritischen Tweets von Mesut Özil zur Lage der Uiguren haben das Dilemma des Sports beim Umgang mit dem Riesenstaat erneut verdeutlicht. Kritik - egal von welcher Seite - wird von der Pekinger Regierung nicht geduldet. Doch mit den Mächtigen der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wollen es sich auch die Verbände, Vereine und Funktionäre nicht verscherzen. In China leben 1,4 Milliarden potenzielle Kunden.

Am Donnerstag wurde Özil auch noch aus der chinesischen Version des Videospiels „eFootball PES 2020“ gestrichen. „Seine Worte haben die Gefühle der chinesischen Fans verletzt und gegen den Sportgeist der Liebe und des Friedens verstoßen“, teilte der chinesische Betreiber des Spiels mit. „Wir können es nicht verstehen, akzeptieren oder entschuldigen!“, hieß es in der Erklärung des Projektteams der Internetfirma NetEase, die in China die Lizenz für das Spiel hat.

Nach Kritik am Umgang mit Uiguren : Özil in China aus Computerspiel gelöscht

Kritische Töne aus dem Sport? Sind selten bis gar nicht zu hören. Dass am Mittwoch bekannt wurde, dass der Bundesligist 1. FC Köln seine geplante Kooperation mit dem chinesischen Fußball stoppt , war dann auch eher ein zeitlicher Zufall und hatte keinen inhaltlichen Zusammenhang zu Özil. „Wir haben beschlossen, dieses Projekt in der derzeitigen sportlichen Situation nicht zu machen“, hatte Präsident Werner Wolf dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gesagt.

Auch die DFL hält sich mit Kommentaren zu China zurück. Der Ligaverband muss letztlich auch Vermarktungsinteressen im Blick haben. Seit März hat er eine Repräsentanz in Peking. Clubs wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sind selbst in China vertreten.

Dem deutschen Fußball dürfte auch daran gelegen sein, eine ähnliche Konfrontation wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA mit China zu vermeiden. Daryl Morey, Manager der Houston Rockets, hatte auf Twitter kurzzeitig ein Bild mit den Worten „Fight for Freedom - Stand with Hong Kong“ („Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong“) veröffentlicht. Der chinesische Basketballverband beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit dem NBA-Team, chinesische TV-Sender ignorierten zu Saisonbeginn einige Partien.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich an einer fragwürdigen Menschenrechtssituation in einem Land selten gestört. Die Geschäfte sollen laufen. Angesprochen auf die Situation der Uiguren und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sagte IOC-Sprecher Mark Adams Anfang Dezember: „Wir haben weder das Mandat noch die Kapazität, um uns in größerem Stil um das Thema zu kümmern. Das überlassen wir internationalen Organisationen und Regierungen.“