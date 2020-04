Kolumne „Anstoß“ : Die echten Probleme fangen in der Dritten Liga an

Düsseldorf Während die Bundesligisten zur Not die Saison auch mit Spielen ohne Zuschauer wirtschaftlich überstehen können, droht Drittligisten bei Geisterspielen die Pleite. Deshalb wird bereits über einen Saisonabbruch diskutiert.

In der Bundesliga wird schwer gestöhnt. Von Existenzproblemen ist die Rede in der Corona-Krise, von Solidarfonds, von Hilfsprogrammen, von drohender Insolvenz und der überlebenswichtigen Notwendigkeit, die Saison auf jeden Fall zu Ende zu spielen. Ausdrücklich auch ohne Publikum, damit zumindest Fernsehgelder fließen.

Diese Sorgen hätten die Vereine der Dritten Liga gern. Denn auch sie beschäftigen Berufsfußballer, und die wollen verdienen. Nach zuverlässigen Schätzungen bezieht ein durchschnittlicher Drittligaprofi ein Jahresgehalt von 116.000 Euro. Das ist eine stolze Summe, hochgerechnet auf einen Kader von 24 Spielern, auch wenn sie den Vergleich mit den Einkünften der Kollegen in der 2. Liga (450.000) und 1. Liga (1,34 Millionen) natürlich nicht aushält.

Dieses Geld gewinnen die Klubs, die Arbeitgeber, nicht beim Glücksspiel. Sie müssen es aus dem Spielbetrieb schöpfen. Denn – wiederum anders als in den beiden Bundesligen – im Topf mit den TV-Geldern liegt nicht unheimlich viel. 1,48 Milliarden Euro bekommen die Bundesligen in dieser Saison, auf die 2. Liga entfallen dabei 250 Millionen. Die armen Vettern in der Dritten Liga verteilen im Schnitt je 842.000 Euro an jeden Klub. Rechnerisch können davon 7,2 Spieler bezahlt werden.

Deshalb brauchen die Drittligisten die Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Und da beginnt jetzt das eigentliche Problem.

Die Bundesligen können sich notfalls auch ohne Zuschauer und Fußballstimmung in den Stadien ordentlich über Wasser halten. Das beweist bereits eine Zahl aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Fußball Liga, die für die Bundesligen zuständig ist: Einnahmen aus dem Bundesliga-Spielbetrieb, also vor allem Ticketverkäufe, machen in der Gesamtbilanz nur noch 12,9 Prozent aus. Davon können Drittligisten nicht einmal träumen.

Sie sind auf ihre Zuschauer angewiesen, weil sie aus TV-Geldern nur zehn Prozent ihrer Kosten decken können. Sogenannte Geisterspiele, wie sie die Bundesligen für einen Neustart der Saison ab Anfang Mai ernsthaft bedenken, sind für die Dritte Liga kein Thema. Sie würden so manchen Verein geradewegs in die Pleite steuern. Bei den beiden ersten Ligen ist es genau anders herum. Spiele ohne Zuschauer lassen zumindest die Millionen aus den Medieneinnahmen fließen. Das wiederum ist in der ersten und zweiten Liga offenbar das einzige Mittel, 13 Klubs vor der drohenden Insolvenz zu bewahren, wie der „Kicker“ aus der Mitgliederversammlung der DFL erfahren hat.

Auf die ungleich schwierigere Lage der Drittligisten hat der ehemalige Schiedsrichter Markus Merk hingewiesen, der inzwischen stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats beim 1. FC Kaiserslautern ist. Der früher mal führende Klub aus der Pfalz hat wegen seiner langen und bedeutenden Tradition noch immer einen großen Rückhalt bei seinen Fans. Im Schnitt kommen fast 20.000 Zuschauer zu den Heimspielen auf den Betzenberg. Damit verdient Kaiserslautern das Geld, das in Spieler und den immerwährenden Traum von einer Rückkehr in den großen Fußball gesteckt wird. „Ein Spiel ohne Zuschauer ist für uns aus wirtschaftlicher Sicht quasi keine Verbesserung", sagt Merk.

Wie seinem Klub geht es auch den anderen in dieser Liga, denn viele investieren tüchtig in ähnliche sportliche Träume. „Geisterspiele, um die Saison zu Ende zu bringen, sind für uns überhaupt keine Option. Sollte dieser Fall eintreten, ist der Gang zum Insolvenzgericht unumgänglich", sagt zum Beispiel Tobias Leege, Vorstandssprecher des FSV Zwickau, dem Nachrichtenportal „Tag 24".