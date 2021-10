Diskussionen bei Sieg über Spanien : Frankreich gewinnt nach umstrittenen Tor die Nations League

Mailand Die französische Nationalmannschaft hat die Nations League gewonnen und in einem spannenden Finale Spanien knapp mit 2:1 geschlagen. Der Siegtreffer war allerdings umstritten.

Dank Kylian Mbappé hat Frankreich gut drei Jahre nach dem WM-Titel auch erstmals in der Nations League triumphiert. Das Star-Ensemble von Trainer Didier Deschamps setzte sich im Finale mit 2:1 (0:0) gegen Deutschland-Bezwinger Spanien durch und krönte sich zum Nachfolger von Premierensieger Portugal. Mbappé erzielte am Sonntagabend im Mailänder San Siro in der 80. Minute den umstrittenen und umjubelten Siegtreffer für die Équipe Tricolore, die damit zumindest ein wenig ihre schwache Fußball-Europameisterschaft vergessen ließ. Im Sommer war bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz der Traum von einem weiteren Titel geplatzt.