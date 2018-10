Länderspiel in Düsseldorf : Futsal - was ist das eigentlich?

Nils Klems im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Foto: Bongarts/Getty Images/Alexander Scheuber

Düsseldorf Fußball in der Halle heißt in NRW gewöhnlich Hallenfußball. Es gibt aber eine andere Variante, die Futsal heißt. Am Freitag spielt die Nationalmannschaft in Düsseldorf. Was hat es mit dem Sport auf sich?

Marvin Wibbeke