Progressive Pässe, Tiefenlauf, Halbraum Fußballtaktik-Blabla für Fortgeschrittene

Für den Fußball ist es die schönste Phase des Jahres. Die Bundesliga geht in den letzten Spieltag, in Berlin wird das Pokalfinale gespielt, die Endspiele der europäischen Wettbewerbe stehen an. Und dann kommt auch noch die Europameisterschaft. Höchste Zeit, sich für muntere Fachgespräche mit Freunden, Kollegen und Fans zu stählen. Es folgen ein paar Tipps zur zeitgemäßen sprachlichen Auseinandersetzung mit den wahrscheinlich wichtigsten Themen der Welt.