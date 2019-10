Nach Halle-Anschlag : Fußballvereine in NRW wollen Schweigeminute einlegen

Düsseldorf Die Fußballklubs in Westfalen und am Mittelrhein wollen am Wochenende mit einer Schweigeminute der Opfer des rechtsextremistischen Anschlags von Halle gedenken.

Dafür haben sich der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) und der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) eingesetzt, um ein Zeichen gegen antisemitische und rechtsextremistische Gewalt zu setzen.

Auch der Berliner Fußall-Verband hat seine Vereine um eine Schweigeminute gebeten, um vor den Landespokalspielen an diesem Wochenende den Opfern zu gedenken. Das teilte der BFV am Freitag auf seiner Homepage mit.

„Mit dem Anschlag wurden Ängste, die sich auch aufgrund der politischen Tendenzen der jüngsten Vergangenheit aufgebaut haben, auf grausame Art bestätigt. Dennoch dürfen wir alle diese Tat nicht isoliert betrachten, sondern uns bewusst machen, dass antisemitische Angriffe zum traurigen Alltag gehören“, sagte FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski. „Wir stehen im Fußball für Frieden, Freiheit und ein friedvolles Miteinander“, erklärte FVM-Präsident Bernd Neuendorf. „

Zudem hat der FLVW mit dem Slogan #WirSindUnsEinig eine Kampagne gestartet, mit der ein sichtbares Zeichen gegen rechtsextremistische Gewalt gesetzt werden soll. „Es ist an der Zeit, sich gegen rechte Hetze zu positionieren“, sagte Walaschewski. Die Aktion ist vor allem als Social Media Kampagne angelegt und wird später auf Facebook und Instagram veröffentlicht.

(dpa/old)