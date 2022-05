Neuer Name für Videospiel : Fußballsimulation Fifa erscheint ab 2023 unter neuem Namen

Köln Schon lange gibt es Gerüchte, nun bestätigt der Entwickler: Die Fußballsimulation FIFA wird künftig anders heißen. EA Sports geht damit einen neuen Weg - und will viele Veränderungen bringen. Der Weltverband verfolgt auch einen Plan.

Das elektronische Fußball-Spiel FIFA bekommt ab 2023 einen neuen Namen. Wie der Entwickler Electronic Arts am Dienstag in einem Blogeintrag mitteilte, heißt das Spiel künftig „EA Sports FC“. Der Fußball-Weltverband FIFA erklärte am Abend, er wolle seine Rechte nicht mehr exklusiv an einen einzelnen Spieleentwickler vergeben. „Die kürzlich bestätigte Verlängerung mit EA Sports ist eine neue Vereinbarung, die Rechte nur für die Kategorie Fußballsimulationen gewährt und breitere Spielrechte für die FIFA und verschiedene Spieleherausgeber freigibt“, hieß es.