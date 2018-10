Fußball-WM 2006: Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt weiter gegen ehemalige DFB-Funktionäre

Frankfurt/Main In der Schweiz läuft weiterhin ein Strafverfahren gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie gegen Horst R. Schmidt. Ihnen wird unter anderem Veruntreuung vorgeworfen.

Nach ihrem juristischen Teilerfolg in Deutschland bei den Ermittlungen zu Affäre um die Vergabe der WM 2006 droht den früheren DFB-Funktionären in der Schweiz weiter Ungemach. Wie die Bundesanwaltschaft (BA) am Mittwoch mitteilte, ist das Strafverfahren gegen die Ex-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie den ehemaligen Generalsekretär Horst R. Schmidt noch immer in vollem Gange. Auch gegen OK-Boss Franz Beckenbauer ermittelt die BA.