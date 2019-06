Fußball-Weltverband : Infantino bleibt vier weitere Jahre Fifa-Präsident

Paris Gianni Infantino ist als Fifa-Präsident wiedergewählt worden. Der Schweizer wurde per Akklamation im Amt bestätigt. Beim Kongress des Fußball-Weltverbandes gestand der 49-Jährige auch Fehler ein, zog aber eher ein positives Fazit seiner ersten Amtszeit.

Mit großem Applaus haben die Funktionäre aus den 211 Fifa-Mitgliedsländern Gianni Infantino als Präsident des Fußball-Weltverbandes bestätigt. Der Schweizer wurde beim Fifa-Kongress am Mittwoch in Paris per Akklamation bis 2023 wiedergewählt.

Der Deutsche Fußball-Bund, der in Paris durch seine Interims-Spitze Reinhard Rauball und Rainer Koch sowie Generalsekretär Friedrich Curtius vertreten war, hatte sich erst am Dienstag auf eine Unterstützung des 49-Jährigen festgelegt. Dabei kündigte der DFB an, sofern notwendig, Kritik an der Fifa-Führung in Sachfragen üben zu wollen.