3,9 Milliarden Vermögen : Fifa so reich wie nie zuvor

Paris

Der Fußball-Weltverband Fifa ist so reich wie nie zuvor. Die Fifa hat im zurückliegenden Finanzzyklus von 2015 bis 2018 eine Rekordeinnahme in Höhe von 5,7 Milliarden Euro erzielt. 83 Prozent davon (4,73 Milliarden) wurden bei der WM-Endrunde 2018 in Russland erwirtschaftet. Das gab der Verband am Mittwoch beim Kongress in Paris bekannt.