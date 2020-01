Torwartlegende gestorben : Fußball-Welt trauert um Hans Tilkowski

Dortmund Ex-Nationaltorhüter Hans Tilkowski, der beim berühmten Wembley-Tor zwischen den Pfosten stand, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Die Fußball-Welt trauert.

Drin oder nicht? Keine andere Frage hat Hans Tilkowski in seinem Leben häufiger beantwortet als die nach dem legendären Wembley-Tor. Der Treffer zur vorentscheidenden 3:2-Führung der Engländer im WM-Finale von 1966 gegen Deutschland war eng mit seinem Namen verknüpft. Das Bild des damaligen deutschen Torhüters, wie er dem von Geoff Hurst an die Unterkante der Latte beförderten Ball hinterherschaut, wird auch seinen Tod überdauern. Der Kronzeuge von Wembley starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie.