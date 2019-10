Fußball-Spruch des Jahres : Hrubesch und Goretzka unter den vier Finalisten

Nürnberg Die vier Finalisten für den Fußballspruch des Jahres stehen fest. Für die Jury sind die Sprüche von Horst Hrubesch, Leon Goretzka, Imke Wübbenhorst und Jan Löhmannsröben die besten gewesen.

Der langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch und Nationalspieler Leon Goretzka stehen unter den vier Finalisten, die die Entscheidung bei der Publikumsabstimmung über den Fußball-Spruch des Jahres unter sich ausmachen. Am 25. Oktober wird der Sieger durch die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur vergeben. Folgende vier Sprüche wurde ausgewählt und auf einer Pressekonferenz in Nürnberg am Dienstag bekannt gegeben: