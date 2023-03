Gab keine Krisensitzung Schiri-Boss Fröhlich weist Gräfe-Kritik zurück

Gräfe hatte zuvor im Nachgang des Bundesliga-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München (2:1) deutliche Kritik an den deutschen Schiedsrichtern geübt. „Insgesamt gibt es zu wenige Top-Schiedsrichter. Die fehlende Qualität hat kürzlich die Uefa der DFB-Schiedsrichter-Führung mitgeteilt. Daraufhin gab es eine Krisensitzung von Lutz Michael Fröhlich & Co. mit den deutschen Fifa-Schiedsrichtern. Die Uefa ist mit den Leistungen nicht einverstanden und in Sorge. Diese Meinung habe ich also nicht exklusiv“, sagte Gräfe der „Bild“-Zeitung.