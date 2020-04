RWE-Chef spricht von „kommunikativem Desaster“ : Regionalliga-West-Saison soll abgebrochen werden

Marcus Uhlig. Foto: Rot-Weiss Essen

Düsseldorf Der Westdeutsche Fußballverband soll am Mittwoch in einer Telefonkonferenz verkünden, dass die laufende Saison in der Regionalliga West mit sofortiger Wirkung abgebrochen wird. Essens Präsident Marcus Uhlig ist erbost.

Der „WDR“ hatte am Dienstagabend darüber berichtet, dass am Mittwoch die Saison in der Regionalliga West abgebrochen werden soll. So soll der Beschluss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) in einer Telefonkonferenz um 15 Uhr verkündet werden. Insgesamt 16 der 18 betroffenen Vereine hätten für einen sofortigen Abbruch der Spielzeit gestimmt. Rot-Weiss Essen gehörte nicht zu einem dieser 16 Klubs. RWE-Präsident Marcus Uhlig ist fassungslos.

Laut Uhlig habe er am Dienstag vom WDFV einen Anruf erhalten. In dem Gespräch soll es darum gegangen sein, ein Stimmungsbild der Klubs einzuholen. Alle Vereine hätten sich bislang für einen Abbruch ausgesprochen. „Wir konnten dem aber nicht zustimmen, solange nicht geklärt ist, wie unsere aussichtsreiche tabellarische Situation bewertet wird“, erklärt Uhlig auf seiner Facebook-Seite. Diese Bewertung sollte noch im Detail besprochen werden. Essen steht momentan auf dem dritten Tabellenrang, wobei Tabellenführer Rödinghausen keine Lizenz für die 3. Liga beantragt hat.

Dann vermeldete der „WDR“ aber am Abend, der Beschluss sehe vor, dass der SC Verl aufsteigen soll. Tenor: Die Saison soll abgebrochen werden, keiner steigt ab, Verl steigt auf. Für Uhlig ein Unding. „Das muss von irgendjemandem gezielt lanciert worden sein“, sagt er. „Oder wurde mir in dem Vorab-Gespräch nicht die ganze Wahrheit gesagt? Aus meiner Sicht ein kommunikatives Desaster.“