Mehrere Konkurrenten : Russland bewirbt sich trotz Isolation um die Fußball-EM 2028

Update London Russland ist im Weltsport derzeit nahezu gänzlich isoliert. Dennoch reicht der russische Fußball-Verband eine EM-Bewerbung für 2028 und 2032 ein. Auch die Türkei und Großbritannien zusammen mit Irland bewerben sich.

Ungeachtet seiner Isolation wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine will Russland die Fußball-Europameisterschaft 2028 oder 2032 ausrichten. Russland habe eine entsprechende Absichtserklärung abgegeben, sagte Verbandschef Alexander Djukow am Mittwoch der Agentur Tass zufolge. Nun habe der Verband bis zum 12. April 2023 Zeit, die Bewerbung auszuarbeiten. Russland habe Erfahrung damit, große Turniere auszurichten, sagte Djukow. Das Land war Gastgeber der Weltmeisterschaft 2018, 2021 fanden mehrere Spiele der Europameisterschaft in der Großstadt St. Petersburg statt.