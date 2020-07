„Man ist voll motiviert, weil man endlich wieder das machen darf, was man liebt“, sagte Wübbenhorst: „Und auch die Jungs machen wieder das, was sie lieben. In den ersten sechs Minuten ging es so zur Sache, da hab ich gedacht: Puh, vielleicht hätten wir heute doch nen Phyhio gebraucht.“