Infantino vor Wiederwahl Fragen und Antworten zum 73. Fifa-Kongress in Kigali

Nein, in der Tat nicht. Der Deutsche Fußball-Bund verweigert am Donnerstag die Gefolgschaft. „Der DFB wird die Wiederwahl von Fifa-Präsident Gianni Infantino in Kigali nicht unterstützen“, sagte Neuendorf: „Wir haben in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Fragestellungen von der Fifa keine oder nur unzureichende Informationen erhalten. Die Fifa muss im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden.“ Insbesondere hatte der DFB auf Antworten bezüglich eines Entschädigungsfonds für die Arbeitsmigranten in Katar gepocht