Volker Finke wird 75 Raumdeckung und der Gegenentwurf zum großen Geld

Auch viele Jahre nach seinem Abschied vom damals noch kleinen SC Freiburg kann Volker Finke dem großen Kapital im Fußball offenbar nicht viel abgewinnen. Der Bundesliga jedenfalls rät er, an der 50+1-Regel festzuhalten. Laut dieser dürfen Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Profiklubs erwerben. „50+1 heißt ja nicht, dass man die Spieler nicht ordentlich bezahlen kann. Man kann auch trotzdem international konkurrenzfähig sein“, sagt Finke der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 75. Geburtstag am Freitag. „Wäre das nicht so, würde das ja bedeuten, dass dort besser Fußball gespielt wird, wo mehr Geld ist. Das ist aber nicht so, zumindest nicht dauerhaft.“