Kurioses Regelwerk Diese Regeln versetzen Fußballfans in Erstaunen

Elfmeterschütze darf den Ball nicht zwei Mal hintereinander berühren Havertz war zwei Mal hintereinander am Ball, ohne dass der gegnerische Keeper oder ein anderer Spieler an den Ball kam. Das ist nicht erlaubt. Hätte der peruanische Torhüter den Ball noch abgewehrt und der Ball wäre dennoch an den Pfosten geprallt, hätte Havertz regelkonform verwandeln dürfen. So zählte der Treffer aber korrekterweise nicht. In einem anderen Fall war die Situation genau gegenteilig gelagert. Beim 2:2 des HSV gegen Fortuna Düsseldorf am 31. März dieses Jahres trat Laszlo Benes in der fünften Minute für Hamburg zum Elfmeter an. Der Offensivspieler traf aber nicht direkt, Torwart Florian Kastenmeier konnte seinen Schuss abwehren. Den Nachschuss traf allerdings Benes ins Tor.