Fußball: Deutsche Nationalmannschaft sucht einen neuen Spielmacher

München Die Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in München auf das Länderspiel gegen Frankreich am Donnerstag vor. Aber wer wird auf der Position spielen, die jahrelang mit Mesut Özil besetzt war?

Mesut Özil ist weg. Der zornige Abschied des 29 Jahre alten Ex-Weltmeisters nach 92 Länderspielen und Rassismusvorwürfen im Zuge der Erdogan-Affäre hallt beim Neustart aber noch nach. Zumal der Rückzug des Arsenal-Profis aus der deutschen Nationalmannschaft auch eine fußballerische Komponente beinhaltet. Die Frage beim Neubeginn in München lautet: Wer tritt auf dem Platz die Nachfolge des Spielmachers an, der in seinen neun Jahren als Nationalspieler ein Lieblingszögling von Bundestrainer Joachim Löw war?