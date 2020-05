So könnte die Saison enden : Meistertitel und viel Frust

Meinung Düsseldorf Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb wieder auf – das hat alleine wirtschaftliche Gründe. Die Vernunft spricht dagegen. Von Leidenschaft kann keine Rede sein. Das wird man jeden Spieltag spüren. Ohne Emotionen ist der Fußball nicht viel wert.

Die Fußball-Bundesliga hat sich zu einem sogenannten Premium-Produkt der Unterhaltungsindustrie gemausert. Hierzulande pilgern in normalen Zeiten Millionen in die Stadien oder verfolgen die Spiele am TV. In anderen Ländern sind viele neidisch auf die Atmosphäre in den deutschen Arenen. Die Stimmung ist ein großer Wohlfühlfaktor, sie gehört untrennbar zum Spiel dazu. Die Coronavirus-Pandemie hat Zuschauerränge zu Sperrgebieten gemacht. Der Ball wird dennoch weiter rollen. Das wird Konsequenzen haben. Wirtschaftlich ist es verständlich, dass eine Branche alles versucht, um den Geschäftsbetrieb aufzunehmen.