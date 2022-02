Wechsel nach Wolfsburg : Warum Max Kruse nur ehrlicher ist als andere

Meinung Wolfsburg Wer den Fußball-Profi verpflichtet, weiß, was er bekommt – fußballerische Klasse und eine bessere Mannschaft. Vereinstreue hat er nicht im Angebot.

Kruse machte einstweilen andere Schlagzeilen. Eine Auseinandersetzung in einem Berliner Club trug ihm eine öffentliche Rüge und eine fette Geldstrafe ein. Es wurde mehr über seine Fähigkeiten am Pokertisch als über seine fußballerischen Vorstellungen gesprochen. Und die Nation staunte, als er in einem Taxi 75.000 Euro liegen ließ. Er schien so richtig nach dem Balotelli-Prinzip zu leben. Der italienische Musterprofi, Vorname Mario, hatte bei einer Verkehrskontrolle in England auf die Frage, warum er so viel Bargeld dabei habe, gesagt: „Weil ich reich bin.“ Für den reichen Kruse war Endstation in der Nationalmannschaft und in Wolfsburg.