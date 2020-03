Ungeklärte Krankheitsfälle bei Paderborn : Fortuna beantragt Spielabsage

Thomas Röttgermann. Foto: imago images/Team 2/TEAM2 via www.imago-images.de

Fortuna Düsseldorf beantragt bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) das Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn am Freitagabend (20.30 Uhr) abzusagen. „Wir bitten die DFL um dringliche Prüfung, ob das heutige Spiel aufgrund der ungeklärter Situation, stattfinden kann“, sagte Fortunas Vorstandschef Thomas Röttgermann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Gesundheit und der Schutz muss absoluten Vorrang vor aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen haben.“ Die Paderborner unterstützen laut Röttgermann diesen Antrag.

Beim SC Paderborn liegt Trainer Steffen Baumgart mit Fieber in einem Düsseldorfer Hotel flach. Beim 48-Jährigen wurde ein Test auf das Coronavirus durchgeführt . Um 15.20 Uhr kam das Ergebnis: „Wunderbare Nachricht von unserem Coach: Steffen ist negativ“, twitterte der Bundesligist.

Zudem warnen die Düsseldorfer Verantwortlichen nach der Absage des Montagsspiels zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen davor, dass es zu einer Situation kommt, in der Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl von Spielen absolviert haben. „Nach Lage der Dinge würde es absolut Sinn machen, auch diesen Spieltag schon komplett abzusagen", betont Röttgermann.

Zuvor hatte das Präsidium der DFL am Freitagvormittag in einer historischen Entscheidung vorgeschlagen, wegen der Corona-Pandemie den Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga erst ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April auszusetzen.