So könnte die Saison enden : Vorzeitiger Abbruch und Prozesswelle

Düsseldorf Das Risiko zahlreicher Neu-Infektionen ist durch den Wiederbeginn der Bundesligaspiele groß. Es droht ein vorzeitiger und dann endgültiger Saisonabbruch, dem eine Prozesswelle benachteiligter Vereine folgen kann.

Die Bundesligasaison wird durchgepeitscht – koste es, was es wolle. Den meisten Entscheidern ist es dabei ziemlich egal, dass sehr viele Fans an stimmungslosen Geisterspielen überhaupt nicht interessiert sind. Und es ist ihnen egal, dass der Profifußball dabei eine Sonderrolle in der Gesellschaft erhält, über dessen Berechtigung sich trefflich streiten lässt. So zumindest sieht der Plan der Deutschen Fußball-Liga aus, doch der hat eine Schwachstelle: Wer sagt denn, dass die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann?