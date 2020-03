„Es ist schon ein Wahnsinn“ : Fußball-Amateurspiel wegen rassistischer Beleidigung abgebrochen

Freimersheim In Rheinland-Pfalz ist ein Fußball-Amateurspiel abgebrochen worden, weil ein Spieler rassistisch beleidigt wurde. Der Trainer schickte seine Mannschaft vom Platz. Der Verein erstattet Anzeige.

Drei Minuten vor dem Abpfiff ist das Fußball-Amateurspiel zwischen der SG Freimersheim/Ilbesheim und dem SV Normannia Pfiffligheim wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochen worden. In der Partie der rheinland-pfälzischen A-Klasse Alzey-Worms führte die SG Freimersheim am Montagabend mit 2:1, als ein dunkelhäutiger Spieler der Gäste zum wiederholten Male beleidigt wurde. Wie der Südwestdeutsche Rundfunk berichtete, schickte daraufhin der Trainer des SV Normannia Pfiffligheim, Markus Hornung, seine Spieler vorzeitig in die Kabine.