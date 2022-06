Fall Maradona : Acht Mediziner wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Buenos Aires Nach dem Tod von Fußball-Legende Diego Maradona müssen sich acht Mediziner wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Der Prozess könnte Ende 2023 oder Anfang 2024 beginnen.

Maradona war im November 2020 im Alter von 60 Jahren gestorben, laut offiziellen Angaben an den Folgen eines Herzinfarktes. Drei Wochen vor seinem Tod hatte sich Maradona wegen eines Blutgerinnsels einer Operation am Gehirn unterzogen, die von Luque durchgeführt wurde. Nur acht Tage danach wurde Maradona aus dem Krankenhaus entlassen, um sich in seinem Haus in Tigres zu erholen. Dort starb er wenig später. Laut Anklage hätten die behandelnden Mediziner Maradona nicht ausreichend betreut, sondern ihn durch „Unterlassung seinem Schicksal überlassen“.