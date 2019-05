Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes : Rassismus macht „mich sprachlos“

Berlin Der Weltmeister von 2014, Benedikt Höwedes, hat klare Worte im Umgang der Deutschen mit Rassismus gefunden. Für den Verteidiger hat Deutschland dort noch einiges aufzuholen.

Für den früheren Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes ist Rassismus in Deutschland nach wie vor ein großes Problem. „Noch heute macht mich sprachlos, wenn deutsche Nationalspieler nur aufgrund ihrer Hautfarbe von Landsleuten (!) beim Training oder im Wettkampf verbal angegriffen werden“, schrieb der 31-Jährige am Mittwoch in seiner Kolumne für t-online.de.