Nach Nazi-Eklat : Keller muss sich vor DFB-Sportgericht verantworten

Frankfurt Die Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes bringt den Fall Fritz Keller vor das verbandsinterne Sportgericht. Der DFB-Präsident muss sich dort verantworten. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Verbandes.

Am Montag hatte die DFB-Ethikkommission den Fall vor das verbandsinterne Gericht gebracht. Es ist das erste Mal, dass sich ein DFB-Präsident vor dem Sportgericht verantworten muss. Noch vor der Europameisterschaft soll der heikle Fall abgeschlossen werden. „Mit einer Entscheidung ist noch im Mai zu rechnen, allerdings nicht in dieser und auch nicht in der nächsten Woche“, sagte der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.