Urteil wohl Ende Mai : DFB-Präsident Keller muss sich vor Sportgericht verantworten

Frankfurt Die Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes bringt den Fall Fritz Keller vor das verbandsinterne Sportgericht. Der DFB-Präsident muss sich dort verantworten. Mit einem Urteil rechnet der Vorsitzende Richter noch im Mai.

Spätestens seit der Einlassung von Generalsekretär Friedrich Curtius stehen die Zeichen auf einen Neuanfang ohne die belasteten Spitzenfunktionäre, zu denen auch Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge gehören. Die von Curtius signalisierte Gesprächsbereitschaft hinsichtlich seiner Position scheint der Beginn der von vielen Kritikern längst geforderten Tabula rasa an der heillos zerstrittenen DFB-Spitze zu sein.

Schließlich will auch Osnabrügge sein Amt bald räumen. Nach SID-Informationen wird sich der 50-Jährige beim nächsten DFB-Bundestag nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Dies kündigte Osnabrügge im Rahmen der Konferenz der Regional- und Landesverbände am vergangenen Wochenende an. Kurze Zeit später sprachen ihm die "Landesfürsten" für die restliche Amtszeit mit knapper Mehrheit das Vertrauen aus.