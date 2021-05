7. Mai 2021

Keller äußert sich erstmals nach dem Misstrauensvotum der Landesverbände. Der 64-Jährige schließt einen sofortigen Rücktritt aus. Indirekt deutet er jedoch einen Abschied an, sobald er seine Aufklärungsmission als erfüllt ansieht. Ob er so viel Zeit bekommt, scheint aber mehr als fraglich. Noch am selben Abend erneuerten die Landes- und Regionalverbände ihre Rücktrittsforderung, diesmal gab es in der Abstimmung nicht einmal eine Gegenstimme.