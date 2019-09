Kostenpflichtiger Inhalt: Friedhelm Funkel und Christian Streich : Die moralischen Hipster

Zwei, die sich verstehen: Friedhelm Funkel (l.) und Christian Streich im knuddeligen Austausch. Foto: imago images / Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs;via www.imago-images.de

Düsseldorf Friedhelm Funkel und Christian Streich stehen für Geradlinigkeit und Bodenständigkeit in einem aufgeregten Geschäft. Das kommt an bei den Fußball-Fans. So sehr, dass die beiden heute ihre eigenen Marken sind.