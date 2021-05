Brief an DFB, DFL und Landesverbände : Frauenpower-Bewegung fordert außerordentlichen DFB-Bundestag

Brief an DFB, DFL und Landesverbände

Frankfurt Die Initiative „Fußball kann mehr“ um Managerin Katja Kraus fordert vom Deutschen Fußball-Bund die schnellstmögliche Einberufung eines Außerordentlichen Bundestags.

Die Frauenpower-Bewegung hält den Druck auf den Deutschen Fußball-Bund (DFB) hoch. Die von neun prominenten Frauen aus dem Fußball ins Leben gerufene Initiative wandte sich nach SID-Informationen am Mittwoch mit einem Brief an das DFB-Präsidium, die Deutsche Fußball Liga (DFL) sowie die Landes- und Regionalverbände und forderte die schnelle Einberufung eines außerordentlichen DFB-Bundestages.

Der DFB müsse Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und eine Haltung zu den drängenden Fragen innerhalb der Gesellschaft entwickeln, heißt es in dem Schreiben, aus dem die Bild-Zeitung zitierte: "Dazu gehören Diversität in den Führungsgremien und die Einbeziehung von Frauen in Entscheidungspositionen" bei DFB und DFL sowie in den Vereinen.