US-Team am Flughafen empfangen : Konfetti-Parade für Fußball-Weltmeisterinnen in New York

New York Die alten und neuen Weltmeisterinnen im Frauenfußball sind in den USA von den Fans mit riesigem Jubel am Flughafen begrüßt worden. Am Mittwoch wird es eine Parade mit den Weltmeisterinnen geben.

Die Fußballerinnen der USA werden nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in der Heimat am Mittwoch mit einer Konfetti-Parade in New York gefeiert. Das Team um Kapitänin Megan Rapinoe war nach dem Titelgewinn in Frankreich am Montagabend (Ortszeit) auf dem New Yorker Flughafen Newark gelandet. Die Fußballerinnen sangen bei der Ankunft „We are the Champions“ von der Rockband Queen und wurden von den Fans überschwänglich begrüßt. Rapinoe, die mit ihrer Kritik an US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt hatte, hielt den WM-Pokal in der rechten Hand und grüßte die Anhänger.