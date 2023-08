Rote Karte für Rubiales „Welche Farbe hat deine Unterwäsche? – „MeToo“-Welle rollt durch Spanien

In dem offenen Brief der deutschen Fußballerinnen heißt es, dass sich das Problem der Benachteiligung und Demütigung von Frauen nicht auf den spanischen Fußball beschränke: „Es ist traurig, wenn auch in der deutschen Fußball-Welt anscheinend noch nicht alle aufgeklärt genug sind, das einschätzten zu können.“ Die Debatte zeigt, dass der Fall Rubiales zum Fanal, zum Aufbruchssignal, werden könnte. „Es reicht jetzt“, erklärten unzählige Sportlerinnen in Spanien in ihren Botschaften zum Kuss-Eklat.