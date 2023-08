Kuss-Skandal Rubiales schadet dem Ansehen von Spaniens Fußball-Frauen

Es herrscht also weiterhin Unruhe im spanischen Fußballverband. Die Stimme der Frauen, so präsentiert es der Verband damit nach außen hin, hat absolut keinen Wert. Was eigentlich unfassbar ist, wenn man bedenkt, dass sie erst vor fünf Tagen den WM-Titel geholt haben. Und das in Vergessenheit zu bringen, ist eben auch Rubiales‘ Schuld.