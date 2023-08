Kuss-Skandal Vereinte Nationen kritisieren Rubiales

Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandschef haben sich die Vereinten Nationen kritisch gegenüber Luis Rubiales geäußert. „Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?“, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, am Montag in New York. Rubiales war nach dem Vorfall in Sydney am 20. August vom Weltverband Fifa suspendiert worden. Einen Rücktritt lehnt er bislang ab.