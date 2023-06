Großer Schritt auf Weg zu „Equal Pay“ Fifa lobt WM-Rekordprämie aus

Satte 103 Millionen Euro an WM-Prämien wird die Fifa nach SID-Informationen bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli und 20. August) insgesamt ausschütten, über die Hälfte davon geht direkt an die Spielerinnen der 32 teilnehmenden Mannschaften. Bei der Endrunde 2019 in Frankreich waren es „lediglich“ Gesamtausgaben in Höhe von 28 Millionen Euro - damit hat der Weltverband seine Auszahlungen nahezu vervierfacht.