Fußball-WM der Frauen : Schweden praktisch im Achtelfinale - Thailand feiert Tor wie Sieg

Nizza Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft darf für das Achtelfinale planen. Die Schwedinnen setzten sich gegen Thailand durch, das seinen ersten Treffer im Turnier wie einen Sieg feierte.

Mitfavorit Schweden hat bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich so gut wie sicher das Achtelfinale erreicht. Die Schwedinnen, die zum Auftakt Chile mit 2:0 bezwungen hatten, gewannen ihr zweites Gruppenspiel gegen Thailand mühelos mit 5:1 (3:0) und haben vor dem abschließenden Spieltag sechs Punkte auf dem Konto.

Die Thailänderinnen, die nach zwei Runden abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe F liegen, müssen höchstwahrscheinlich nach ihrem dritten Spiel am kommenden Donnerstag gegen Chile die Koffer packen. Das Tor von Kanjana Sungngoen (90.+1) löste auf der Bank wahnsinnige Freude aus.

Titelverteidiger USA, der in seinem ersten Turnierspiel beim 13:0 gegen Thailand den höchsten Sieg der WM-Geschichte erzielt hatte, trifft am Abend im zweiten Spiel dieser Gruppe auf Chile.

Vor rund 10.000 Zuschauern im Stade de Nice machten Linda Sembrant (6.), Kosovare Asllani (19.), die bereits gegen Chile getroffen hatte, und die ehemalige Bayern-Spielerin und künftige Wolfsburgerin Fridolina Rolfö (42.) den Erfolg für das Drei-Kronen-Team bereits vor den Pause perfekt. Nach der Pause bauten die Skandinavierinnen, die ihr letztes Gruppenspiel am Donnerstag gegen die US-Girls bestreiten, merklich ab. Lina Hurtig (81.) und Elin Rubensson per Handelfmeter (90.+6) schraubten dennoch das Ergebnis in die Höhe. Der Ehrentreffer für den Underdog gelang Sungngoen.