Fußball-WM der Frauen : Last-Minute-Sieg für die Niederlande

Le Havre Europameister Niederlande ist erfolgreich ins WM-Turnier der Frauen gestartet. Sie besiegten Neuseeland und treffen in den weiteren Gruppenspielen auf Kamera und Kanada.

Europameister Niederlande ist dank eines Last-Minute-Tores mit einem Arbeitssieg in die Fußball-WM in Frankreich gestartet. Jill Roord (90.+2), die von Bayern München zum FC Arsenal wechselt, köpfte die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman in ihrem Auftaktspiel der Gruppe E zum 1:0 (0:0) gegen den zähen Außenseiter Neuseeland. Der Olympia-Dritte Kanada hatte am Montag zum Gruppenauftakt Kamerun ebenfalls 1:0 besiegt.