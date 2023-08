„Ohne jede böse Absicht“ Spaniens Verbandsboss entschuldigt sich für Kuss nach WM-Finale

Spaniens Verbandschef Luis Rubiales hat für seinen Kuss auf den Mund von Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale in Sydney um Entschuldigung gebeten. „Es gibt eine Sache, die ich bedauere, und zwar das, was zwischen mir und einer Spielerin passiert ist, zu der ich eine großartige Beziehung unterhalte. Da habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht“, räumte Rubiales am Montag in einem vom spanischen Fußballverband RFEF veröffentlichten Video ein.